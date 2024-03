Stiri pe aceeasi tema

- Partidul cancelarului austriac Karl Nehammer, OVP, care vine joi, 7 martie, la Congresul PPE de la București, va respinge manifestul PPE din cauza unor aspecte considerate linii roșii, cum ar fi energia nucleara sau extinderea Schengen, a anunțat miercuri, 6 martie, site-ul ziarului austriac Kurier.Partidul…

- Bogdan Ciuca, președintele PNL, inaintea Congresului PPE, despre apartenența Romaniei la UE: Daca ne referim la PIB-ul per capita raportat la paritatea puterii de cumparare fata de media europeana, in 2007 ne gaseam la 40%, iar astazi Romania este la 80%. “Semnul sub care se desfasoara acest congres…

- Ciuca, despre cel mai important eveniment politic din UE, inaintea alegerilor europarlamentare: Semnul sub care se desfasoara acest congres este unul al unitatii, al solidaritatii si al deciziilor pe care trebuie sa le luam pentru cetatenii Europei, pentru cetatenii Romanie “Ma bucur foarte mult ca…

- Romania devine inima Europei, spune liderul PNL, Nicolae Ciuca, despre congresul PPE care va avea loc miercuri și joi la București. La eveniment vor participa peste 1500 de delegați din 44 de țari, precum și 13 șefi de state și guverne. „Maine (miercuri – n.r.), Romania devine inima Europei. Incepe…

- El a mentionat ca decizia de a avea o lista comuna ''a doua partide competitoare pana acum si care continua sa ramana si acum competitoare la nivel local si vor fi probabil competitoare si in viitor'' a existat si in alte state membre ale Uniunii Europene, dand ca exemplu precedentele alegeri europarlamentare…

- Gazduit de Partidul National Liberal, de presedintele PPE Manfred Weber si de secretarul general al PPE, Thanasis Bakolas, congresul Partidului Popular European va avea loc pe 6 si 7 martie la complexul Romexpo din Bucuresti, a anuntat joi formatiunea politica paneuropeana intr-un comunicat, informeaza…