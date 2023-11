Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a declarat joi ''rusinat si revoltat'' de un recent val de incidente antisemite din Germania si a avertizat ca Berlinul nu va tolera ura antievreiasca, la o ceremonie care a marcat implinirea a 85 de ani de la pogromul nazist cunoscut drept ''Noaptea de cristal'', relateaza…

- Cancelarul german Olaf Scholz efectueaza in acest weekend a treia sa vizita in Africa sub-sahariana in doi ani, deoarece conflictele din alte parti evidentiaza importanta tot mai mare a unei regiuni bogate in energie in care Berlinul a avut in mod traditional o implicare redusa, transmite Reuters. El…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a anunțat ca țara va intari masurile de securitate la instituțiile evreiești din Germania. De asemenea, Scholz a declarat ca atacurile și violențele antisemite sunt inacceptabile. „Este foarte clar ca nu vom accepta niciodata atacuri impotriva institutiilor evreiesti”,…

- Cancelarul german a anuntat miercuri intarirea masurilor de securitate la institutiile evreiesti din Germania. Olaf Scholz a anunțat aceasta masura dupa o tentativa de atac cu cocteiluri Molotov la o sinagoga din Berlin. Atacurile și violențele antisemite sunt inacceptabile, a declarat cancelarul, informeaza…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca Berlinul incearca sa limiteze imigrația ilegala prin controale mai stricte la frontiere. Potrivit acestuia, peste 70% dintre imigranți nu au fost inregistrați, deși aproape toți se aflau in alte țari ale UE inainte de a ajunge in Germania. “Numarul de refugiați…

- ”Oare publicul german stie asta?”, a scris vineri milirdarul pe reteaua sa de socializare X, repostand o postare de pe un cont denumit ”RadioGenoa”, care denunta salvari ale unor migranti la Marea Mediterana ale unor ONG-uri sustinute de Berlin. ”Sa speram ca AfD castiga alegerile”, conchide Elon Musk.…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat joi ca energia geotermala de adancime are un mare potential pentru generarea de caldura in Germania, in conditiile in care Berlinul urmareste sa elimine treptat combustibilii fosili din sistemul sau de incalzire, relateaza Reuters, citat de news.ro.Germania…