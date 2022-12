Patru romani care au taiat porcul s-au filmat ironizandu-l pe cancelarul austriac Karl Nehammer. Cand au ajuns sa parleasca porcul, au scris pe el numele cancelarului austriac. „Sa fiti sanatos, domnule, Karl Nehammer, nu avem nevoie de Schengenul vostru”, a spus unul dintre barbați. The post Cancelarul Austriei, scrijelit la taierea porcului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .