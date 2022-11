Cancelarul austriac Karl Nehammer (OVP) a declarat marți, cu o zi inainte de o vizita la Zagreb, ca Viena nu are o problema cu aderarea Croației la Schengen, aratand ca țara iși protejeaza bine frontierele. In schimb, el a spus ca Romania, Bulgaria și Ungaria lasa migranții ilegali sa le treaca granițele. In cadrul unei discuții cu presa la Klagenfurt, Nehammer a spus ca „noi nu simțim aproape deloc presiunea migrației dinspre Croația spre nord. Deoarece Croația indeplinește in mod exemplar protecția frontierelor, nu vad o problema in acest sens. Țarile sunt votate individual”, potrivit presei…