Ingrijorarile sunt din ce in ce mai numeroase in ceea ce priveste o posibila iesire a Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 fara un acord de retragere, in primul rand din cauza problemei spinoase a Irlandei de Nord si a modalitatii de evitare a controalelor la frontiera intre aceasta provincie si Republica Irlanda.



"Sper ca putem rezolva problema dificila a Irlandei de Nord si a unei posibile frontiere. Daca nu ajungem la o solutie, atunci sustin continuarea negocierilor pentru a se evita un Brexit dur", a declarat Kurz in cadrul unei intalniri cu presa straina la Viena, potrivit…