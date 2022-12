Canapele potrivite pentru tine. Cum să faci cea mai bună alegere Canapeaua este ancora camerei de zi, punctul central al intregii locuințe și locul in care te relaxezi sau iți dai intalnire cu cei dragi. Bucuria pe care o simțim cand amenajam interiorul casei este foarte mare, mai ales daca trebuie sa alegem un obiect de mobilier pe care il admiram și ne bucuram zilnic de beneficiile sale. Canapeaua era candva un obiect de mobilier destinat claselor sociale inalte, insa astazi a ajuns sa aiba un rol esențial și in clasele medii sau inferioare. Boomul inovațiilor a inceput inca din epoca industrializarii, mai exact la sfarșitul anilor 1800. La ora actuala exista… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul urmeaza sa intre in vigoare de la 1 aprilie 2023, include decontarea unui numar mai mare de servicii care se pot acorda pacienților, dar și anumite restricții pe care medicii le contesta. Proiect de ordin privind Contractul-cadru (CoCa) pe 2023, elaborat și lansat in dezbatere publica de…

- Demult nu am mai vazut Argentina jucand atat de bine ca in finalul primei reprize, atat de frumos, dezlanțuita, infierbantata. Și cu Leo Messi, precum un capitan maradonian, inalțandu-și echipa spre cer. O jumatate de ora, a fost un meci suta la suta tactic. ...

- De ce merita sa investești in articolele din piele naturala? 3 motive pentru care achiziționarea unei astfel de piese iși merita pe deplin banii Daca trecem puțin de cutumele care ne spun ca protejarea animalelor este un must al vremurilor pe care le traim, vremuri ce susțin egalitatea intre sexe, și…

- Canapelele extensibile sunt deosebit de populare, gratie designului practic si versatil care avantajeaza orice stil de amenajare. Modelele extensibile aranjeaza frumos livingul si ofera spatiu suplimentar pentru oaspetii ramasi peste noapte. Daca doresti un living functional, atunci canapelele extensibile…

- Un concert de colinde tradiționale romanești va avea loc la Centrul Cultural Reduta. Evenimentul se va desfașura pe 7 decembrie, de la ora 16.00. Spectacolul este organizat de Asociația „Tinerii din ziua de azi”. Am auzit bine? A zis cineva colinde autentice, straie de sarbatoare, colaci aburind și…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Argeș a premiat excelența in afaceri prin Topul Firmelor din Argeș 2022, Ediția XXVII, in cel mai important eveniment de business al anului! Desfasurat, conform obiceiului, la restaurantul Star Plaza Bascov, evenimentul a reunit oamenii de afaceri din judet…

- Care sunt Psalmii Treptelor și de ce sunt denumiți astfel?Mulți cercetatori considera ca titlul acestor psalmi indica faptul ca au fost cantați de credincioșii evrei in timp ce urcau pe drumul spre Ierusalim pentru a participa la cele trei mari sarbatori ce presupuneau pelerinaj[1] catre ...

- Magda Palimariu a atras atenția cu fotografiile postate recent pe rețelele de socializare. Prezentatoarea, care a devenit mama pentru prima oara in urma cu mai bine de o luna, s-a afișat cu bebelușul in brațe, intr-o ținuta sport. Magda Palimariu a nascut pe 20 august, in Norvegia, un baiețel perfect…