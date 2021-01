Premierul canadian Justin Trudeau a declarat ca va sublinia, in cadrul convorbirii pe care o va avea vineri cu presedintele american Joe Biden, ''preocuparile'' sale cu privire la decizia acestuia de a anula controversatul proiect de oleoduct Keystone XL dintre Canada si Statele Unite, salutand in acelasi timp ''noua era'' care se deschide intre cele doua tari vecine, relateaza AFP. In cadrul acestei convorbiri telefonice prevazute pentru vineri dupa-amiaza, prima a noului presedinte american catre un lider strain, ''imi voi exprima preocuparea pentru locurile…