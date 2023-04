Stiri pe aceeasi tema

- Canada a fost de acord sa acorde in urmatorii zece ani subventii de pana la 13,2 miliarde de dolari canadieni, echivalentul a 8,8 miliarde de euro, grupului Volkswagen, care va construi in statul din America de Nord prima sa fabrica de baterii electrice din afara Europei. „Investitia va depinde de numarul…

- Canada și Volkswagen s-au angajat impreuna sa investeasca peste 14,8 miliarde de dolari (20 de miliarde de dolari canadieni) intr-o gigafabrica de baterii in St. Thomas, Ontario, cea mai mare investiție unica realizata vreodata in lanțul de aprovizionare cu vehicule electrice din aceasta țara. „Va reprezenta…

- Guvernul canadian va acorda pana la 13,2 miliarde de dolari canadieni (8,8 miliarde de euro), pe o perioada de zece ani, producatorului auto german Volkswagen pentru construirea primei sale fabrici de baterii electrice din afara Europei, in Canada, potrivit AFP.

- Canada a fost de acord sa acorde in urmatorii zece ani subventii de pana la 13,2 miliarde de dolari canadieni (8,8 miliarde de euro) grupului Volkswagen, care va construi in statul din America de Nord prima sa fabrica de baterii electrice din afara Europei, transmit AFP si Reuters. "Investitia va depinde…

- Canada a fost de acord sa acorde in urmatorii zece ani subventii de pana la 13,2 miliarde de dolari canadieni (8,8 miliarde de euro) grupului Volkswagen, care va construi in statul din America de Nord prima sa fabrica de baterii electrice din afara Europei, transmit AFP si Reuters."Investitia va…

- Politia canadiana investigheaza un jaf care a avut loc pe Aeroportul International Pearson din Toronto, care este folosit adesea pentru a expedia aurul extras din minele din provincia Ontario. Un container care continea aur si alte obiecte de valoare - evaluate la 14,8 milioane de dolari americani (20…

- Producatorul auto urmareste sa aiba o capacitate de productie de celule de baterii de inca 240 de gigawati ora in Europa, dar ar putea face acest lucru cu mai putine decat cele sase fabrici planificate initial, a spus Schmall. “Ramanem la 240 de gigawati ora. Daca avem nevoie de cinci sau sase fabrici,…

- Organizația Națiunilor Unite a cerut miercuri 5,6 miliarde de dolari pentru a acoperi nevoile de ajutoare umanitare de anul acesta ale 11,1 milioane de persoane in Ucraina, ale celor 4,2 milioane de refugiați și ale comunitaților care-i primesc in Europa.”A trecut un an și razboiul continua sa provoace…