- Canada a vizat marti 21 de apropiati ai presedintelui Vladimir Putin si patru institutii financiare si banci din Rusia, intr-un nou val de sanctiuni ca represalii pentru invadarea Ucrainei, informeaza AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Canada a anuntat marti sanctiuni impotriva presupusei iubite a lui Vladimir Putin, fosta gimnasta Alina Kabaeva, precum si a altor oficiali si institutii rusesti, din cauza razboiului pe care Rusia il poarta in Ucraina.

- Marea Britanie a impus vineri sancțiuni impotriva mai multor persoane din cercul intim al lui Vladimir Putin, intre care fosta sa soție, Liudmila Oceretnaia, dar și cea despre care de mai mult timp se spune ca ar fi iubita sa - fosta gimnasta Alina Kabaeva. Și bunica acesteia, Anna Zațeplina, figureaza…

- Alina Kabaeva ar fi din nou insarcinata. Fosta campioana olimpica la gimnastica ritmica ar urma sa devina mama pentru a treia oara, conform unui canal rusesc de știri. Vestea vine in timp ce Rusia ataca in continuare Ucraina. Cum ar fi reacționat liderul de la Kremlin dupa anunțul uriaș primit? Vladimir…

- Alina Kabaeva, o femeie care are legaturi romantice cu președintele rus Vladimir Putin, a fost inclusa in cel de-al șaselea pachet de sancțiuni propus de UE impotriva Moscovei din cauza invaziei sale in Ucraina, potrivit a doua surse diplomatice europene

- Rusia și Ucraina s-au pus, marți, din nou la masa negocierilor in palatul Dolmabahce din Istanbul. Pentru prima data, Rusia a facut cateva concesii și a anunțat ca incepe dezescaladarea in zona Kievului si Cernigovului. Insa, cu ce i-a convins Ucraina pe ruși sa incerce sa puna capat razboiului?…

- sursa foto: Kremlin.ru Guvernul rus a aprobat luni lista statelor straine neprietenoase cu Rusia, iar din lista fac parte toate cele 27 de state membre UE (printre care se numara și Romania), SUA, Marea Britanie, Canada, Australia, dar și Ucraina, potrivit deciziei de pe site-ul oficial al guvernului…