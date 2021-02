Canada: "Proud Boys" pe lista grupărilor teroriste Organizația &"Proud Boys&" și alte douasprezece grupari au fost adaugate pe lista neagra a entitaților teroriste din Canada, a anunțat miercuri Departamentul pentru Securitate Publica, potrivit AFP.



Înființata în 2016 și prezenta în Canada, Statele Unite și alte țari, &"Proud Boys&" &"a jucat un rol central în insurgența din 6 ianuarie&" de pe Capitol Hill din Washington, a declarat ministerul într-un comunicat.



Întrebat daca acest grup reprezinta &"o amenințare grava și actuala pentru securitatea Canadei&", Bill Blair, ministrul siguranței publice,…

Sursa articol: hotnews.ro

