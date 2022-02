Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Ottawa, Jim Watson, a declarat duminica stare de urgența pentru a face fața ocupației fara precedent a camionagiilor ce a închis de 10 zile o mare parte din centrul capitalei canadiene, transmite Reuters. "(Aceasta masura) reflecta pericolul grav și amenințarea la…

- Inundatiile record din vestul Canadei au provocat moartea a cel putin patru persoane, iar o a cincea este inca data disparuta, au anuntat sambata autoritatile locale, care au restrictionat accesul la combustibil in zonele afectate, informeaza AFP.

- Provincia canadiana British Columbia a declarat miercuri, 17 noiembrie, stare de urgența dupa inundațiile severe care au afectat mai multe orașe și au dus la evacuarea a mii de oameni, guvernul Canadei anunțand trimiterea armatei in ajutor. Premierul provinciei, John Horgan, a semnalat declanșarea starii…