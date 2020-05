China "nu intelege" ca sistemul de justitie canadian este independent, insistand sa lege detentia a doi canadieni de arestarea unui membru chinez din conducerea companiei Huawei in Canada, si-a exprimat joi regretul premierul canadian Justin Trudeau, transmite AFP.



"Canada are un sistem judiciar complet independent de imixtiunea politicienilor; nu este chiar acelasi lucru in China", a declarat Trudeau intr-o critica directa a Beijingului, intr-un moment in care relatiile diplomatice dintre cele doua tari sunt la un nivel foarte scazut.



"Asadar ei nu inteleg ca noi nu avem…