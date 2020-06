Canada - O balenă cu cocoaşă, descoperită moartă în fluviul St. Laurent în apropiere de Montreal O balena cu cocoasa, ale carei salturi au atras sute de curiosi la Montreal in ultimele zile, a fost gasita moarta, fiind recuperata din fluviul St. Laurent marti, informeaza AFP. Cadavrul cetaceului a fost zarit marti dimineata de pilotul unei nave, la cateva zeci de kilometri est de metropola Quebec, in apropiere de localitatea Varennes. "In aceasta dimineata, pilotul unei nave comerciale a semnalat o carcasa de balena", a confirmat Marie-Eve Muller, purtatoarea de cuvant a Retelei de interventie in caz de urgenta pentru mamifere marine din Quebec (RQUMM). "Este foarte probabil sa fie aceeasi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

