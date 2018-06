Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan spune ca nu au fost identificate riscuri in ceea ce priveste infractiunile savarsite de romani in Canada, iar Romania nu a fost sesizata cu privire la eventuale cazuri in care romani ar fi fost implicati in retele de crima organizata, titreaza News.ro. Ea mai…

- Incepand cu data de 5 iunie 2018, orele 12:30 (ora Romaniei), cetațenii romani care intenționeaza sa calatoreasca in Canada fara viza vor putea solicita acordarea eTA numai in baza unui pașaport simplu electronic (cu date biometrice). In consecința, pașapoartele simple temporare și pașapoartele…

- Ministrul german al Finanțelor a condamnat decizia Statelor Unite de a impune tarife suplimentare la importurile de oțel și aluminiu, caracterizand-o drept "greșita" și "ilegala" și afirmand ca UE va lua contramasuri, relateaza site-ul agenției Dpa, conform Mediafax.Tarifele au intrat in vigoare…

- Canada anunta impunerea de taxe vamale asupra mai multor produse americane in valoare de 12,8 miliarde de dolari, ca raspuns la decizia similara a Statelor Unite, relateaza Reuters, citand ministrul de Externe canadian, Chrystia Freeland.

- Canada aproba decizia Statelor Unite, Marii Britanii si Frantei de a desfasura atacuri asupra arsenalului chimic al Siriei, a afirmat sambata premierul Justin Trudeau, potrivit AFP. Aflat la Lima, unde participa la Summitul Americilor, Justin Trudeau si-a exprimat sprijinul pentru "decizia Statelor…

- Ionela Prodan este mama, o artista de muzica populara de succes și o eroina. Și asta pentru ca mama Anamariei Prodan e considerata de mulți ca fiind ingerul pazitor al Andreei Marin, dupa o intamplare care ar fi putut sa se sfarșeasca urat. Dupa acel episod, cele doua vedete au legat o prietenie și…