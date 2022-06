Stiri pe aceeasi tema

- Robert Glinta i-a multumit, duminica seara, lui David Popovici deoarece performantele sale ii aduc si lui sustinere. “Sunt extrem de recunoscator, va multumesc pentru toata sustinerea. Niciodata nu ne-am confruntat cu atat de multa sustinere. Acest campionat s-a simtit cu totul altfel. Niciodata nu…

- David Popovici, campion mondial la 100 și la 200 m liber a sosit duminica seara in țara cu o aeronava TAROM pe aeroportul „Henri Coanda”. El a venit insoțit de antrenorul Adrian Radulescu și de colegul sau de lot, Robert Glința. Delegația Romaniei a fost primita la salonul oficial al aeroportului. La…

- Ministrului Sportului, Eduard Novak, a transmis un mesaj prin intermediul paginii sale de Facebook, in urma rezultatului inregistrat de Robert Glinta, in proba de 50 metri spate din cadrul Campionatului Mondial de natatie , desfașurat la Budapesta. “Felicitari, Robert! Locul 4 este un rezultat minunat!…

- David Popovici, dublu campion mondial, la 100 și 200 m liber, este un baiat care face multe, cere putine și care e in picioare la 4.30 dimineața pentru ca vrea sa fie cel mai bun din lume, a spus joi președinta Federației Romane de Natației, Camelia Potec, la Pro TV, citata de News.ro . „David este…

- Dublu campion mondial la doar 17 ani, David Popovici va reveni in Romania duminica, pe 26 iunie. In aceasta dimineața, la GSP LIVE, Camelia Potec, președintele Federației Romane de Natație, a explicat ce va face David Popovici in urmatoarele zile și cand va reveni in țara, dupa Campionatul Mondial de…

- Inotatorul David Popovici a ocupat locul 1 la Campionatele Mondiale de Natatie de la Budapesta, cu record mondial de juniori David si-a „spulberat” adversarii si a reusit timpul de 1:43.21 „ record mondial la juniori, la doar 17 ani. Primul inotator din Romania care reuseste aceasta performanta…

- Performanța extraordinara pentru Robert Glința! Sportivul legitimat la Dinamo s-a calificat in finala probei de 100 de metri spate, la Campionatul Mondial de la Budapesta. Cu 53,00 de secunde, Robert Glința a prins pe ultima suta de metri locul in finala, clasandu-se pe locul 8 in semifinale. Sportivii…

- Inotatorul David Popovici, aflat inca la varsta junioratului, s-a calificat in finala probei de 200 de metri liber la campionatele mondiale de seniori de la Budapesta. Sportivul roman intra in finala care are loc luni cu un nou record mondial la juniori, dupa ce a avut cel mai bun timp in semifinale.…