Campionii de pe piețele supravegheate de ASF valorează aproape 62 de miliarde de lei Piața asigurarilor, piața pensiilor private și piața de capital, adica cele trei piețe financiare supravegheate și reglementate de ASF, au trecut prin transformari semnificative in 2022. Fie ca ne referim la piața de capital, care are in premiera o strategie dedicata și care a experimentat multe alte noutați, fie ca este vorba de piața asigurarilor, care și-a schimbat complet structura la varf și a marcat noi recorduri, fie ca sunt pensiile private, care au trecut, ca și asigurarile RCA, prin cele mai importante schimbari legislative din istoria sistemului. Dar sa lasam cifrele seci sa vorbeasca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

