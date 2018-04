Campioni naționali universitari la rugby în 7 Trei rugbiști din Barlad, studenți la Universitatea Ecologica București, fac parte din echipa care a caștigat, pentru a treia oara consecutiv, Campionatul Național Universitar de Rugby 7. Ei vor participa la Campionatul European Universitar, care se va desfașura in iulie, la Coimbra, Portugalia. Pe 4 aprilie, Stadionul Național „Arcul de Triumf” din capitala a gazduit Campionatul Național Universitar de Rugby 7. S-au inscris doar doua echipe, respectiv Universitatea Ecologica București și Universitatea Ovidius Constanța. Sistemul dupa care s-a disputat competiția a fost „cel mai bun din trei… Citeste articolul mai departe pe obiectivvaslui.ro…

