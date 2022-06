Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca manifestarile din spațiul public ce vor avea loc și in acest sfarșit de saptamana in județul nostru sa se desfasoare in conditii de siguranta, jandarmii vor fi prezenti in mijlocul cetatenilor prin misiuni specifice de asigurare a ordinii si linistii publice, vor mentine o legatura permanenta…

- Jandarmii maramureșeni impreuna cu lucratorii silvici au plantat mai mulți puieți, dar 172 au fost dedicați pentru fiecare an de la inființarea Jandarmeriei Romane. In aceasta dimineața, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș au participat alaturi de Direcția Silvica Maramureș…

- Acțiunile in cadrul campaniei derulate la nivel național ,,Curațam Romania” continua sa se desfașoare in județul Maramureș pentru igienizarea zonelor in care deșeurile sunt aruncate necorespunzator. Jandarmii din cadrul detașamentului 3 Baia Mare, alaturi de lucratorii silvici au desfașurat astazi,…

- Jandarmii maramureseni vor fi la datorie si in acest sfarsit de saptamana pentru asigurarea climatului de ordine publica in zona lacasurilor de cult romano– catolic, reformat și mozaic din localitațile Baia Mare, Sighetu Marmatiei, Viseu de Sus și Targu Lapuș pentru desfasurarea in conditii de siguranta…

- Jandarmii maramureșeni vor asigura masurile de ordine și siguranța publica pe timpul desfasurarii manifestarilor care vor avea loc in acest sfarșit de saptamana dupa cum urmeaza: Astazi, incepand cu ora 19:00, jandarmii vor asigura masurile de ordine publica pe timpul desfașurarii activitaților promoționale…

- Sambata, 26 martie, incepand cu ora 17:00, la Sala Sporturilor „Lascar Pana” din Baia Mare, se va desfasura meciul de handbal feminin din cadrul Europa League, CS Minaur Baia Mare – Sola HK (Norvegia), iar jandarmii maramureșeni vor asigura masurile de ordine publica fiind prezenti in zona imediata…

- Incepand de astazi și pana duminica, in stațiunea montana de la Borșa se desfașoara „Campionatul National de schi alpinism” iar jandarmii montani sunt la datorie asigurand masurile de ordine in zona partiilor de schi pregatiți sa intervina in situatii de urgenta, pentru acordarea de sprijin persoanelor…