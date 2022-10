Stiri pe aceeasi tema

- ”Atata timp cat acest frate al tau se afla in aceasta pozitie, dobanzile vor continua sa scada cu fiecare zi care trece, cu fiecare saptamana care trece, in fiecare luna”, a spus Erdogan la un miting in provincia de vest Balikesir. Inflatia din Turcia a crescut din noiembrie anul trecut, pe masura ce…

- Campionatul National de Super Rally a incins asfaltul pe soseaua Kiseleff din Capitala. Cei mai buni piloti din tara si-au aratat maiestria, spre bucuria celor care au venit sa-i admire. Dincolo de competitia acerba, prietenia dintre cei care impartasesc aceeasi pasiune a fost marea castigatoare a zilei. …

- Victor Rebengiuc se intoarce pe scena, in ultimul rol din cariera sa. ”Regele moare”, cu maestrul in rolul principal, revine la Teatrul Național din București, instituție careia i-a dedicat 67 de ani. Marele actor roman implinește la inceputul anului viitor 90 de ani. Pentru spectacolele din acesta…

- FINAL… RC Barlad a terminat pe locul patru in editia 2022 a Campionatului National de rugby in 7. In ultima etapa, desfasurata la Bucuresti, rugbystii barladeni s-au clasat pe locul 4, cu 24 de puncte, loc pe care au incheiat si in clasamentul general. In faza grupelor, echipa pregatita de Ioan Harnagea…

- In ediția de aseara „Chefi la cuțite” de la Antena 1, Chef Florin Dumitrescu i-a inmanat cuțitul de aur lui Florin Dragomir, concurentul de 30 de ani care i-a cucerit pe toți cei trei jurați cu talentul sau in bucatarie, grație unui preparat delicios și ușor: biban de mare cu fasole verde. Momentul…

- „Salut semnarea acordului intre Ministerele Transporturilor din Romania si Franta pentru facilitarea tranzitului cerealelor din Ucraina. Una dintre prioritati este cresterea capacitatilor portului Galati. Acceleram securitatea alimentara globala”, a scris Nicolae Ciuca, luni pe Facebook. Ministrul Transporturilor…

- Micii piloți de la Karting Electric s-au intrecut pe Calea Victoriei la Marele Premiu al Orașului București.Eric are 12 ani și s-a apucat de Karting Electric la inceputul anului. Puștiul este pasionat de mediul inconjurator și face orice sa il protejeze și sa nu il polueze. ”Pentru mine este o satisfacție…

- O noua etapa a Campionatului National de Viteza in Coasta va avea loc sambata si duminica pe drumul judetean care face legatura intre municipiul Lupeni si statiunea Straja, din Masivul Valcan, in concurs anuntandu-si prezenta 71 de piloti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…