Campionatul Național de Ciclism se va ține în Bulgaria Intr-o perioada in care ciclismul a cunoscut o creștere spectaculoasa la nivel mondial și Jocurile Paralimpice au fost o rampa de lansare pentru atleții cu dizabilitați, situația velodromului din Romania pare sa fie departe de a reflecta aceasta tendința. Singurul stadion de velodrom din țara se afla intr-o stare avansata de paragina și are șanse tot mai mici de a reveni la gloria sa de altadata. Fostul Ministru al Sportului, Eduard Novak, care deține nu mai puțin de patru medalii paralimpice la ciclism , inclusiv o medalie de aur, a trebuit sa se antreneze in Bulgaria, la Plovdiv, inainte de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in perioada 24 august, ora 12:00 - 25 august, ora 8:00, vor fi afectate anumite sectoare de rauri din bazinele hidrografice: Mures, Olt, Arges, Ialomita si Siret, in judetele: Harghita, Mures, Alba, Cluj, Sibiu, Hunedoara,…

- Hidrologii au emis o atentionare Cod galben de inundatii pe rauri din 18 judete, aferente bazinelor hidrografice Mures, Olt, Arges, Ialomita si Siret, care va fi valabila pana vineri dimineata, conform Agerpres.Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in perioada…

- Peste 15 milioane de euro sunt disponibile pentru reabilitarea si valorificarea patrimoniului cultural UNESCO si de clasa "A" din cele sase judete din Regiunea Centru, potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru."In calitatea sa de…

- Peste 50 de localitati din 19 de judete si municipiul Bucuresti au fost afectate, miercuri, de vijelii si precipitatii abundente, in urma carora patru persoane si-au pierdut viata, iar case, cladiri si autoturisme au fost avariate, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).…

- Urșii dau tarcoale peste tot. Nu mai puțin de 60 de mesaje RO-ALERT cu privire la prezenta ursilor in apropierea comunitatilor au fost transmise in ultimele trei zile in 12 judete, anunța Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). „In ceea ce priveste avertizarea populatiei, in perioada…

- Mai mult de 102 milioane euro pot fi solicitati pentru reabilitarea spatiilor urbane degradate din municipiile Regiunii Centru si pentru modernizarea invatamantului timpuriu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, avand calitatea de Autoritate de Management pentru Programul ”Regiunea Centru” (PR…

- Peste 238 milioane euro pot fi solicitați pentru modernizarea drumurilor județene, a universitaților și pentru creșterea eficienței energetice in cladiri publice Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul ”Regiunea Centru” (PR Centru), anunța…

- In 4 iulie 2023, membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regionala (CDR) din Regiunea Centru se reunesc in cea de-a doua sedinta de lucru din acest an, organizata de ADR Centru in comuna Cetatea de Balta, judetul Alba. Vor fi supuse atentiei membrilor CDR Centru noutatile survenite in programele gestionate…