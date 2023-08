Campionatul Mondial al Generației Z. Eroii neștiuți ai platformelor de streaming Nu vom uita vara anului 2023. Din nefericire avem prea multe motive. Insa nu vom uita nici de Catalin Chirila, Constantin Popovici, Catalin Preda, Alina Rotaru-Kottmann, Ilie Sprincean si Oleg Nuta. Medaliați cu aur, argint și bronz, in apele de la Fukuoka și Duisburg sau pe pista mondiala de atletism de langa Lacul Balaton. La fel se va intampla și cu naționala feminina de volei, care s-a intrecut pe sine la Florența. Este o geografie a emoțiilor la care ne-am obișnuit sa nu avem acces. Este in același timp și o geografie financiara, daca ne gandim la Campionatul Mondial de Baschet, unde in urma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

