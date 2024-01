Romania a fost invinsa de Spania in „sferturile” Campionatului European de polo masculin. Romania a depașit așteptarile la Campionatul European de polo masculin, caștigand grupa D și invingand Georgia in optimi. In sferturi, insa, a fost invinsa categoric de Spania, scor 7-24. „ Tricolori i” au facut o aparare slaba, fiind depașiți cu ușurința de iberici. Aceștia au avut o viteza in plus in contraatacuri și au inscris la foc automat. Spania s-a calificat fara emoții in semifinale și așteapta rezultatul disputei Italia – Muntenegru. Pentru Romania, turneul de polo nu s-a incheiat. Tricolorii vor…