Campionatul European de handbal masculin debutează cu 24 de echipe la start: România este marea absentă a competiției Campionatul European de handbal masculin debuteaza joi, in premiera cu 24 de echipe la start, primele meciuri fiind programate la Graz si Trondheim, in grupele A si C. Turneul final din 2020 nu a fost atins nici de aceasta data de Romania, care a participat ultima data in competitie in 1996, potrivit news.ro. Componenta celor sase grupe ale CE2020 este urmatoarea: Croatia, Belarus, Muntenegru, Serbia (grupa A), Cehia, Macedonia de Nord, Austria, Ucraina (B), Spania, Germania, Letonia, Olanda (C), Franta, Norvegia, Portugalia, Bosnia (D), Danemarca, Ungaria, Islanda, Rusia (E) si Suedia,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

