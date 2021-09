Romania a cucerit primele sale medalii la Campionatele Europene de gimnastica aerobica de la Pesaro (Italia), sambata, doua de argint, in intrecerile pe echipe, la seniori si juniori. In clasamentul final pe echipe la seniori, Romania (16 puncte) a fost devansata de Italia (10), in timp ce bronzul a revenit Ungariei (19 puncte). La juniori, Rusia a ocupat primul loc (11 puncte), urmata de Romania (13) si Ungaria (24). The post Campionatele Europene: Romania a obtinut doua medalii de argint la gimnastica aerobica appeared first on Puterea.ro .