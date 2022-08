Italianul Gregorio Paltrinieri a castigat titlul de campion european in proba de inot 5 km in ape deschise, desfasurata sambata la Ostia, in apropiere de Roma, in timp ce medalia de argint a revenit compatriotului sau Domenico Acerenza, informeaza Gazzetta Dello Sport, potrivit Agerpres.Paltrinieri, campion olimpic la Rio (2016) in proba de 1.500 m liber, a fost cronometrat in 52 min 13 sec 5/10, fiind urmat de urmat de Acerenza (52 min 14 sec 2/10), in timp ce pe pozitia a treia s-a clasat francezul Marc-Antoine Olivier (52 min 20 sec 8/10).

