- Ce vrea sa faca David Popvici cu milionul primit de la Guvern. Campion mondial, noul star al natației dupa cele doua medalii de aur recent caștigate, puștiul ce a scris istorie la doar 17 ani, a fost recompensat cu echivalentul a 200.000 de euro. Asta pe langa salariul lunar de 7000 de lei din partea…

- Romania participa cu o delegatie de 31 sportivi (13 baieti si 18 fete) la Campionatele Europene de atletism pentru juniori Under-18 de la Ierusalim (4-7 iulie), cu obiectivul de a obtine o medalie si cinci clasari pe locurile 1-6, potrivit Agerpres.''Avem ca obiectiv o medalie si cinci clasari in primele…

- Rebecca Diaconescu, a carei mama, Lorena a participat la doua ediții de Jocuri Olimpice, a prins lotul de juniori pentru campionatul european care va incepe pe 5 iulie. Puștii, in frunte cu dublul campion mondial, David Popovici s-au antrenat la bazinul din Complexul Olimpic de la Otopeni, unde peste…

- David Popovici, vedeta Campionatului European de juniori, de la Otopeni. Abia incoronat drept noul „rege al natației mondiale”, dublul campion mondial poate fi urmarit de fani și „pe viu”. Inotatorul de 17 ani va participa la Europenele de juniori, unde iși va apara titlurile cucerite, anul trecut,…

- Romania va fi reprezentata de un lot de 26 sportivi (14 baieti si 12 fete), in frunte cu David Popovici, dublu campion mondial de seniori la 100 si 200 m liber, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Otopeni (5-10 iulie), in bazin olimpic (50 m), potrivit Agerpres.David Popovici, 17 ani,…

- Romania a cucerit doua medalii de bronz, la C2-1.000 m juniori respectiv K2-1.000 m U23, in finalele disputate sambata la Campionatele Europene de kaiac-canoe pentru juniori si tineret (Under-23) de la Belgrad. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Potrivit legii, tanarul inotator va fi recompensat de MTS pentru cele doua performanțe care au intrat in istoria inotului mondial. Popovici va primi 56.000 de lei, echivalentul a 11.000 de euro, potrivit sport.ro. “Chiar nu stiu cum voi fi privit, insa eu voi fi absolut la fel, ma voi comporta absolut…

- Dupa ce David Popovici a stabilit un nou record mondial de juniori in semifinalele Campionatelor Mondiale de natație de la Budapesta, romanul revine in bazin pentru finala in aceasta seara. David Popovici are mari șanse la o medalie luni seara, in finala probei de 200 metri liber de la Mondialele de…