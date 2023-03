Campionat Național de Sanie, susținut în Innsbruck. În România nu există pârtii pentru acest sport Sportivii de la secția de sanie a CSS Petroșani au obținut rezultate remarcabile la Campionatul Național al Romaniei, care s-a desfașurat in Innsbruck – Austria. Romania nu deține la ora actuala o partie pentru un astfel de nivel competițional, iar federația de resort a ales aceasta varianta. „Sportivii de la CSS Petroșani s-au adaptat foarte bine condițiilor de concurs și au reușit sa aduca acasa inclusiv un titlu de campion național la categoria cadeți, prin Andrei Tuhuț (13 ani). Rezultate deosebite au obținut și Ștefan Șchiopu – locul 3 la simplu, Ștefan Gherman – vicecampion… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

