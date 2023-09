Stiri pe aceeasi tema

- Costinești a gazduit in aceasta perioada Campionatul Național de Lupte pe Plaja, unde sportivul Clubului Sportiv Municipal (CSM) din Targu Mureș Biro Krisztian a caștigat medalia de aur și titlul de campion național la seniori, la categoria 80 de kilograme. „Sportivul din Targu Mureș a demonstrat inca…

- Duminica aceasta s-a incheiat Finala Campionatului Național de lupte pe plaja U17, U20 si seniori. La competitia desfasurata la Costinesti a participat si clubul CSU Craiova, care a obtinut doua medalii frumoase, precum si biletele pentru Campionatul mondial de lupte pe plaja, de saptamana aceasta.…

- Sunt momente de panica pe litoral, dupa ce a fost zarit in mare plutind ”un obiect mare și negru”. Acesta ar pluti in zona ”Plajei 3 papauci” din Constanța.Oamenii au sunat autoritațile de teama ca ar putea fi o noua mina marina, la fel ca cea de saptamana trecuta care a explodat la Costinești, ne-au…

- La Tulcea s a desfasurat competitia de lupte pe plaja "Cupa Dunariildquo;, iar printre medaliati s au numarat si sportive de la CS Medgidia. Sportivii de la sectia de lupte participa astazi la ldquo;Cupa Dunarii la Lupte pe plaja", o competitie care Intrecerea s a desfasurat pe plaja Lacului Ciuperca…

- Triatlonistii de la CSM Constanta au obtinut rezultate excelente si in weekend ul recent incheiat. Carol Popa a castigat competitia juniorilor la Delta Triathlon Tulcea, in proba de supersprint, iar Gabi Mihailescu s a impus in competitia cadetilor Paul Galoiu a urcat si el pe podium, la cadeti, obtinand…

- In urma medaliilor de aur cucerite, Cristina Blanaru si Khrystyna Bondar vor participa la Campionatul Mondial din Republica Dominicana. Intrecerile Campionatului National de Sambo pe plaja s au desfasurat pe plaja Ghioroc din judetul Arad, iar CSM Constanta a obtinut doua medalii de aur, prin sportivele…

- In perioada 21-25 iunie, la Costinești, s-a desfașurat Campionatul Național de lupte pe plaja și Aptitudini Specifice. La ediția din acest an a celor doua competiții, luptatorii Clubului Sportiv Targoviște, antrenați de Cornel Cornea, s-au prezentat la inalțime. Doi dintre aceștia au obținut medalii…

- Finala Campionatului Național de Lupte pe Plaja.Luptatorii U 15au luat startul pe plaja de la Costinești!Peste 500 de sportivi (62 de cluburi )au concurat azi pe nisip. -ACS LUPTE BSG TARGU MURES,a obținut urmatoarele rezultate: Goran Ionuț Lunka Sandor Florea Laurențiu Sover Hanna In clasamentul pe…