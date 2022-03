Stiri pe aceeasi tema

- Maksim Kagal, fost campion mondial la kickboxing, a murit la Mariupol, luptand cu arma in mana impotriva armatei ruse. Anunțul a fost facut marți, pe Facebook, de fostul sau antrenor, informeaza News.ro.Oleg Skirta, antrenorul sportivului, a precizat ca Maksim Kagal a murit, vineri, in timp ce apara…

- Cel puțin opt oameni au murit in Kiev, dupa ce rachetele rusești au cazut intr-o zona rezidențiala și peste un centru comercial. Este alerta de securitate in Sumi, unde exploziile ar fi afectat o centrala chimica, de unde a avut loc o scurgere de amoniac. A expirat ultimatumul dat de trupele rusești…

- Negociatorii din Rusia și Ucraina in cadrul discuțiilor de incetare a focului au declarat ca au convenit sa organizeze culoare de siguranța de pentru evacuarea civililor. Un inalt oficial ucrainean a spus ca, in ciuda acestui rezultat, discuțiile nu au dus la rezultatele pe care le spera Kievul. Anunțul…

- Fostul campion mondial la biatlon Dmitro Pidrucinii a anuntat, intr-o postare in retelele de socializare, ca s-a inrolat in armata, in orasul sau Ternopil (vestul Ucrainei), in urma invadarii tarii sale de catre Rusia, transmite DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul campion mondial de box Vasil Lomasenko a anuntat, duminica, intr o postare pe Facebook ca va participa la luptele cu armata rusa, care a lansat o ofensiva militara in aceasta tara, alaturandu se unui batalion de aparare de langa Odesa, informeaza cotidianul L 39;Equipe.Dupa patru zile de la lansarea…