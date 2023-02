Stiri pe aceeasi tema

- Afectata de amprenta timpului, capela militara cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihai și Gavriil” din Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia avea nevoie de restaurare și reinnoire pentru a-i conferi din nou unicitate, splendoare și insuflețire, in așteptarea sfințirii, la jumatatea lunii…

- Miercuri, 21 decembrie 2022, in saptamana premergatoare Craciunului, in orașul Marii Uniri au sosit numeroase cete de colindatori de pe cuprinsul județelor Alba și Mureș. La fel ca și in ziua precedenta, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent in Salonul oficial…

- Peste 30 de preoți și enoriași din Protopopiatul Sebeș au revenit, azi, la noi in Centru, pentru a dona sange. Tuturor le mulțumim! Program :Luni-Vineri :7.30-13.00. Telefon :0258834050, au transmis, joi, reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina Alba. Post-ul Cateva zeci de preoți și enoriași…

- Trei pacienți din județul Alba ,diagnosticati cu leucemie acuta, au mare nevoie de sange și trombocite, grupa B pozitiv. Va rugam sa-i ajutați! Va așteptam la donare! Program: Luni-Vineri; 7.30-13.00. Telefon: 0258834050, au transmis, marți, reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina Alba. Post-ul…

- Colega noastra Rodica Manea a trecut la Domnul, dupa o lunga și grea suferința. O plangem și ne rugam pentru ea. Dumnezeu sa te odihneasca in pace, suflet curat. Sincere condoleanțe familiei!, transmite colectivul Centrului de Transfuzie Sanguina Alba. Post-ul A murit Rodica Manea, angajata a Centrului…

- Doliu la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba: O angajata s-a stins din viața, dupa o lunga și grea suferința Doliu la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba: O angajata s-a stins din viața, dupa o lunga și grea suferința Cu durere in suflet, colectivul Centrului de Transfuzie Sanguina Alba a anunțat decesul…

- Doi pacienți aflați in stare grava, unul cu leucemie acuta, iar celalalt cu politraumatisme in urma unui accident de tren, au nevoie de sange și trombocite , grupa AB pozitiv. Rugam persoanele care au aceasta grupa sa vina sa doneze. Va așteptam! Program: luni-vineri: 7.30-13.00. Telefon : 0258834050,…

- Doneaza sange, salveaza o viața! Zeci de elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au participat voluntar, timp de o saptamana, la o campanie de donare de sange. Acțiunea a demarat din dorința liceeniilor de a oferi o speranța și șansa la viața celor care sufera și de a convinge…