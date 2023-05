In luna mai, sunt programate campanii gratuite de sterilizare a cainilor din rasa comuna, in orașul Comanești și in municipiul Bacau. Campaniile sunt organizate de fiecare primarie in parte, in parteneriat cu asociații de profil. In Comanești, campania de sterilizare are loc in perioada 11-14 mai. Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor și Poliția Orașului Comanești, […] Articolul Campanii de sterilizare a cainilor de rasa comuna, in Comanești și Bacau a fost publicat in Ziarul de Bacau .