Campanii de phishing vizează compromiterea paginilor de Facebook, avertizează DNSC Au revenit campaniile de phishing care au ca obiectiv compromiterea paginilor de Facebook, se arata intr-o postare pe rețeaua de socializare a Directoratului Național de Securitate Cibernetica (DNSC). Schema este extrem de simpla și se propaga prin intermediul mesajelor private, releva sursa citata, potrivit mediafax. ”Obiectivul inițial al atacatorilor este de a panica utilizatorul ca iși poate pierde accesul la pagina. Motivul invocat se refera la o presupusa incalcare a politicilor Facebook. Pentru a depune o contestație la suspendare, este sugerata accesarea unui link din mesaj, care,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

