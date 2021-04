Campanie vaccinare: 55.425 de persoane imunizate în ultimele 24 de ore Conform Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), in ultimele 24 de ore au fost administrate 55.425 de doze, dintre care 24.889 ca prima doza și 30.536 de doze ca rapel. De la inceputul campaniei de vaccinare , 2.090.464 persoane au fost inoculate cu unul dintre vaccinuri și au fost administrate peste 3,26 milioane de doze de vaccin. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 147 de reacții adverse comune si minore, dintre care 11 de tip local si 136 de tip general. Autoritațile menționeaza ca din toate reacțiile adverse din ultimele 24… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

