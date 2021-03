Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul National de Sanatate Publica (INSP-CNSCBT), prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor (RENV), care tine evidenta vaccinarilor, situatia din ziua de 18 martie a.c., ora 17.00, este urmatoarea: 51.925 de persoane imunizate in ultimele 24 de ore. Persoane vaccinate: Tip vaccin – PfizerPersoane vaccinate in ultimele 24 oreDoza I – 31.753Doza II – 6.860 Tip vaccin – Moderna*Persoane vaccinate in ultimele 24 oreDoza I – 4.415Doza…