- Pandemia le-a ingreunat si mai mult viata persoanelor din comunitatile defavorizate. In unele cazuri nu au bani nici sa cumpere produsele de igiena care sa ajute sa se protejeze. Sau nu stiu cat de importanta poate fi o simpla masca sau vaccinul anticovid.

- ”O hainuța noua de la iepuraș…”- Campanie UMANITARA organizata de Asociația ”Maria Agapia” și Protopopiatul Ortodox Aiud Asociația ”Maria Agapia”, impreuna cu Protopopiatul Ortodox Aiud organizeaza o campanie umanitara intitulata ”O hainuța noua de la iepuraș…”. Oamenii sunt incurajați sa ,,adopte”…

- Activitațile se deruleaza in paralel cu o campanie de informare și conștientizare a populației cu privire la masurile pentru limitarea infecțiilor cu SARS-CoV-2. In toamna anului trecut, Crucea Roșie din Romania a demarat o campanie avand ca scop informarea și conștientizarea populației cu privire…

- Premierul Florin Citu a spus ca nu urmeaza sa fie instituita o carantina naționala in perioada de Paște. „Nu exista niciun scenariu in care Romania intra in lockdown. Am promis ca ținem Romania deschisa de Craciun și de Revelion, ne-am ținut de cuvant. Va asigur ca așa va fi și in perioada Sarbatorilor…

- Comunicat. ”Grupul consilierilor locali PMP din Consiliul Local al municipiului Suceava a purtat, la finele saptamanii trecute, primele discuții cu conducerea primariei in vederea stabilirii bugetului local pentru anul 2021. Principalele puncte ale intrevederii au vizat proiecte de necesitate absoluta…

- Opt copii ai unor familii din Meteș (județul Alba) au nevoie de rechizite pentru a merge la școala, potrivit voluntarilor de la Fapte bune din Alba. Copiii, cu rezultate foarte bune la școala, provin din 5 familii modeste, fara posibilitați materiale. 4 dintre familii sunt monoparentale. Aceștia au…

- Și militarii din Baza Aeriana Boboc s-au mobilizat pentru a aduce un strop de bucurie in sanul mai multor familii nevoiașe. „Anul acesta ne-a invațat poate mai mult decat cei anteriori sa fim solidari, sa fim impreuna.Pandemia de Covid-19 ne-a impus multe restricții dar nu ne-a putut impiedica sa participam…

- Asociatia de ajutorare a copiilor si tinerilor din sistemul de protectie a copilului aflat in dificultate „Euroactiv", in parteneriat cu Asociația „Plai Strabun" și Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu" Suceava, au organizat actiunea „Sarbatoarea Nașterii ...