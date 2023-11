Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana, in parteneriat cu UNSAR Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare si ARTS Asociatia Romana Pentru Tehnica de Securitate , continua implementarea proiectului SigurAcasa, printr o componenta online, derulata sub sloganul ShareInSiguranta. Politia Romana, in parteneriat…

- Campania ‘Singur Acasa’, desfasurata de Politia Romana, in parteneriat cu Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare (UNSAR) si Asociatia Romana Pentru Tehnica de Securitate (ARTS), pentru prevenirea furturilor din locuinte continua online. Proiectul derulat sub sloganul #ShareInSiguranta…

- Politia Romana, in parteneriat cu U.N.S.A.R. Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare si A.R.T.S. Asociatia Romana Pentru Tehnica de Securitate , continua implementarea proiectului SigurAcasa, printr o componenta online, derulata sub sloganul ShareInSiguranta. Potrivit Politiei Romane,…

- Poliția Romana, in colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC), Asociația Romana a Bancilor (ARB) și compania Ascendia au lansat șase cursuri de e-learning. Cursurile gratuite de e-learning au fost lansate la data de 31 octombrie și se prezinta in formate accesibile atat pentru…

- Consiliul Europei a lansat astazi o campanie pentru "imbunatatirea sigurantei jurnalistilor" si "protejarea libertatii presei", in conditiile observarii unei "inmultiri a actelor de violenta si intimidare", relateaza AFP.

- Amenzile pentru incalcarea regulilor de circulație au crescut simțitor in ultimii ani, prin urmare șoferii trebuie sa știe semnificația semnelor de rutiere, pentru a nu avea de suferit financiar. Este important sa cunoști ca exista un anumit indicatorde circulație care, daca este ignorat, te poate…

- Politia Romana, prin intermediul Institutului de Cercetare si Prevenire a Criminalitatii, a initiat, in luna martie 2023, Proiectul national de prevenire a furturilor din locuinte ,,Sigur acasa", al carui scop este prevenirea furturilor din locuinte, prin cresterea gradului de informare a cetatenilor…