Fostul premier ceh Andrej Babis si-a cumparat o autorulota si a anuntat ca va face cu ea un tur al Republicii Cehe, dupa cum relateaza agentia DPA. Presa locala vede in aceasta miscare, prin care Babis a promis ca se va apropia de oameni, o lansare a campaniei sale neoficiale pentru alegerile prezidentiale din 2023. Presedintele in functie, Milos Zeman, cu o stare de sanatate precara si aliat al lui Babis, sustine ca-si poate duce mandatul pana la capat. In urma adoptarii unui amendament constitutional, presedintele ceh este ales prin sufragiu universal. Andrej Babis si-a dorit mereu sa colinde…