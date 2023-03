Campanie de plantare şi reciclare organizată de CPI România împreună cu chiriaşii din IRIDE Park CPI Romania, parte din CPI Property Group, unul dintre cei mai mari proprietari de real estate din Europa, anunța succesul campaniei de plantare si reciclare a hartiei realizata impreuna cu chiriașii spatiilor de birouri din IRIDE Park. Organizata la inceputul lunii martie, pentru o perioada de 5 zile, campania a reușit sa stranga 10 tone de hartie reciclata, iar la final, participanții au plantat 30 de arbori in interiorul parcului. “Succesul acestei campanii este foarte important pentru noi si le mulțumim chiriașilor noștri pentru feedback-ul pozitiv si implicarea in acest proiect. Principiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

