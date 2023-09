Campanie de curățenie generală în jud. Botoșani Let’s Do It, Romania! revine cu o noua ediție de Ziua de Curațenie Naționala care va avea loc pe 16 septembrie, alaturi de alte 191 de țari care au aceeași misiune: o lume cu mai puține deșeuri. La Botoșani, ecologizarea zonelor stabilite se va face simultan, in data de 16 septembrie 2023, in intervalul orar 9:00 – 14:00. Colectarea deșeurilor se va face selectiv. Startul oficial al campaniei se va da din Piața Revoluției, in fața Palatului Administrativ, la ora 9:00, de catre angajații Instituției Prefectului și ai structurilor MAI, participanți la campanie, ai Consiliului Județean Botoșani și… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

