Angajații de la Poștă, în grevă generală Blocul Național Sindical, prin Sindicatul Lucratorilor Poștali din Romania, a anunțat ca incepand cu data de 1 aprilie, de la ora 00.00 au demarat greva generala in cadrul Companiei Posta Romana. „18 mii dintre cei peste 21 de mii de angajați ai Postei Romane, adica un procent de 90%, indiferent de funcția pe care se afla, indiferent de responsabilitați si de vechime, din luna iulie 2024 vor avea salariul minim pe economie! Aceasta este nemulțumirea si revolta miilor de angajați din Posta Romana care au declansat conflictul de munca si care intra in greva! Blocul Național Sindical deruleaza o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

