Stiri pe aceeasi tema

- Instituția Prefectului – Județul Hunedoara impreuna cu Organizația Patronala din Turism DEVA – Hunedoara și Direcția de Sanatate Publica au stabilit ca in perioada vineri 21 mai – duminica 23 mai 2021 sa se desfașoare campania de vaccinare dedicata angajaților din domeniul HORECA și din industria…

- In premiera, in Republica Moldova, va fi realizata campania „Sint pacient, imi cunosc drepturile!”, dedicata cunoașterii celor 14 drepturi fundamentale ale pacienților trecute in Carta Europeana a Drepturilor Pacienților. Campania se va desfașura in perioada 5 – 9 mai 2021, in cadrul celei de-a XV-a…

- Campania plantam magnolii cu prietenii din Racadau, a avut in data de 1 aprilie o acțiune in parcul Trandafirilor. Au fost plantate un numar de 25 de magnolii, cu ajutorul locuitorilor cartierului și cu sprijinul copiilor de la școala din apropiere. Inițiativa a fost bine primita de locuitorii cartierului…

- Un consilier local din Hațeg a inițiat un proiect de hotarare privind instituirea unei taxe din care sa fie susținut sectorul turistic. Practic, hațeganii nu vor plati niciun leu in plus la taxe și impozite. Este o taxa speciala de doi lei care va fi platita de turiștii care se cazeaza la Hațeg.…

- „Vinerea verde" in marile orașe din Romania Foto: Carmen Vulcan / arhiva Ziua de vineri ar putea deveni "verde". O campanie lansata de Ministerul Mediului propune ca în aceasta zi autoturismul personal sa fie înlocuit cu bicicleta, trotineta, mijloacele de transport în…

- Ambasada Frantei in Romania lanseaza luni o campanie de comunicare care are ca scop cresterea gradului de constientizare cu privire la egalitatea de gen. Campania, care va debuta pe 8 martie si se va incheia pe 25 noiembrie - Ziua Internationala pentru Eliminarea Violentei asupra Femeilor,…

- Primul verdict este așteptat sa vina marți, 2 martie, dupa ce a fost amanat de doua ori pana acum. Consiliul Baroului București vrea sa solicite unor avocați parlamentari modificarea codurilor de procedura penala și civila astfel incat hotararile sa fie dictate de instanțe doar in momentul in care sunt…

- Liderii Uniunii Europene vor conveni, joi, sa lucreze la certificatele de vaccinare pentru cetațenii UE care au fost vaccinați anti-COVID-19, in condițiile in care țarile din sudul blocului comunitar depind in mare masura de turism și sunt disperate sa salveze sezonul vacanțelor din aceasta vara, relateaza Reuters.…