Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, alaturi de Asociatia Romana Anti-Sida (ARAS) și Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon" Iasi au lansat miercuri, 11 mai, campania de informare, educare și conștientizare LIVE(RO)2-EST in județul Bacau. Evenimentul a avut loc in Sala Mare a Consiliului Județean Bacau și a fost deschis […]