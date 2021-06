Stiri pe aceeasi tema

- In Arhiepiscopia Targoviștei, s-a incheiat, vineri, 28 mai 2021,cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, prima parte a Campaniei Doneaza sange, salveaza o Post-ul Arhiepiscopia Targoviștei susține donarea de sange prin campania „Doneaza sange, salveaza o viața”…

- In aceasta saptamana, zeci de jandarmi si-au anuntat intentia si participa in cadrul campaniei „Doneaza sange, salveaza o viața”, derulata la nivel național de catre Jandarmeria Romana in parteneriat cu Patriarhia Romana. „Donarea de sange nu poate fi inlocuita de niciun fel de tratament, are un maximum…

- Iulius Mall Suceava susține și se implica activ in campania „Sange pentru Viața”, demarata de Fundația Umanitara „NORD 2001”. Alatura-te și tu demersului caritabil și devino membru al echipei care salveaza vieți! Dupa ce donezi la Centrul Județean de Transfuzie Sanguina Suceava, primești un voucher…

- FOTO| Campania „Salveaza viața, doneaza sange!”: Preoți și enoriași din Protopopiatul Sebeș au donat sange, pentru ajutorarea semenilor Campania Centrului de Transfuzie Sanguina Alba, impreuna cu Arhiepiscopia Ortodoxa Alba Iulia, continua, astfel, in cursul zilei de 30 martie, peste 30 de persoane…

- FOTO| Campania „Salveaza viața, doneaza sange!”: Preoți ai Protopopiatului Ortodox Campeni au donat sange, pentru ajutorarea semenilor Marți, 16 martie 2021, la sediul Centrului de Transfuzie Sanguina Alba, a avut loc o noua campanie de donare de sange, unde preoți din cadrul Protopopiatului Ortodox…

- Peste 20 de clerici din Protoieria Drobeta Turnu Severin au venit in sprijinul semenilor și au donat marți sange la Centrul de Transfuzie Sanguina din Drobeta Turnu Severin. Acțiunea a fost cuprinsa in Campania „Doneaza sange, salveaza o viața!”, inițiata in urma cu cațiva ani in Patriarhia…

- Centrul de Transfuzie Sanguina Alba desfașoara incepand de joi o campanie de donare de sange „Salveaza viața, doneaza sange”, impreuna cu Arhiepiscopia Ortodoxa Alba Iulia și cu sprijinul IPS Irineu. Astfel, luna martie va fi „luna pentru viața”. Este a patra acțiune de acest fel la care participa preoți…

- FOTO VIDEO| Campania „Salveaza viața, doneaza sange!”: Zeci de preoți din județul Alba „lupta” pentru ajutorarea celor aflați in suferința Joi, 11 martie 2021, la sediul Centrului de Transfuzie Sanguina Alba, a avut loc o noua campanie de donare de sange, unde preoți din cadrul Protopopiatelor Alba…