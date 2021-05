Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile falticenene au finalizat, vineri, procedurile de recepție finala la noul Spital Municipal Falticeni. Dupa ședința in care a fost finalizata documentația, primarul din Falticeni, Catalin Coman, a declarat: "Luni vom depune documentația necesara in vederea obținerii Autorizației de ...

- Luni, 26 aprilie, la ora 23.54, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au fost sesizați prin apel de urgența 112 cu privire la faptul ca pe raza comunei Budești are loc un scandal in familie. La fața locului, polițiștii au identificat apelanta, o femeie de 30 ani din Budești, care a relatat faptul ca un…

- Reprezentanții Asociației Culturale Amphion din Targu Mureș, in parteneriat cu Formprof Servicii SRL și Unic Sports SRL, au anunțat joi, 21 aprilie, cu ocazie unei conferințe desfașurata online, finalizarea proiectului „Program integrat de stagii de practica", cofinantat din Fondul Social European prin…

- Cea de-a doua ediție a programului educațional Zoom in banking. Stagii de practica cu remunerare de la Victoriabank / 2020-2021, s-a incheiat cu succes saptamana trecuta. Proiectul a fost lansat in luna noiembrie 2020, in parteneriat cu Academia de Studii Economice din Republica Moldova și Asociația…

- S-a incheiat ediția 2020-2021 a Diviziei A1 de volei masculin, desfașurata in condiții speciale cauzate de pandemia de coronavirus, sub forma de turnee. Pentru Știința Explorari a fost un campionat plin de evenimente, pe care l-a incheiat pana la urma cu bine. In vara lotul a fost primenit serios, la…

- Aproape 62 de mii de persoane au fost imunizate in cursul ziei de ieri. Din acestea 118 au avut reactii adverse. De la sfarsitul lunii decembrie, cand a inceput campania de vaccinare in Romania, au fost vaccinate 2.258.000 de persoane, din care 1.383.000 cu ambele doze. Cele mai multe persoane au fost…

- Naționala de tineret a Romaniei a ratat calificarea in faza eliminatorie a Campionatului European de fotbal Under 21, dupa ce a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Germania, in ultimul meci din grupa A a competiției, disputat la Budapesta. In celalalt joc din grupa, Olanda a trecut, la Szekesfehervar,…