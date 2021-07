Campania ADI ISO Mediu „Județul Brașov Reciclează”, la ediția a II-a ADI ISO Mediu Brașov dorește ca incepand cu luna august a anului 2021 sa lanseze Campania Județul Brașov Recicleaza ediția a doua, care vizeaza implementarea unor acțiuni menite sa determine o creștere a gradului de colectare separata a deșeurilor in județul Brașov și sa faciliteze activitațile derulate de operatorii de salubritate precum și creșterea nivelului de informare și conștientizare cu privire la problematica colectarii separate și a reciclarii deșeurilor. Proiectul de campanie iși propune schimbarea unor mentalitați care sa determine atitudini eco. Se pune accent pe selectarea deșeurilor… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

