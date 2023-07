Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Viorel Catarama dezvaluie un caz revoltator in scandalul azilurilor din Romania. Un camin Crucea Roșie din Vrancea funcționa fara autorizație. A fost inchis rapid, dupa ce autoritațile au descoperit acolo mizerie și mancare expirata."In data de 12 Iulie, autoritațile din județul…

- Prefectul județului și o echipa de control au descins miercuri, 12 iulie, la un camin de batrani din Varteșcoiu unde au gasit mai multe nereguli. Este vorba despre Casa Bavareza, un centru rezidențial ce aparține Crucii Roșii Vrancea și care adapostește 46 de persoane. Prefectul Nicușor Halici a acționat…

- Prodecanul demis al Facultații de Jurnalism și Științele Comunicarii (FJSC) din cadrul Universitații din București (UB), Dan Podarp, critica dreptul la replica dat de instituția de invațamant superior la articolul “ Razbunari politice in Universitatea din București. Prodecan de la Jurnalism, demis dupa…

- Psihiatrul Gabriel Diaconu a analizat scandalul centrelor de batrani din Romania. El arata o imagine mai ampla asupra sistemului, insa atrage atenția asupra chestiunilor ce țin de personal in acest sector.„Ar putea fi o ședința istorica, astazi, la Guvern, unde premierul a chemat membrii cabinetului…

- La data de 4 iulie 1876 se infiinta Societatea Naționala de Cruce Rosie din Romania, organizație umanitara recunoscuta de Comitetului International al Crucii Rosii de la Geneva, la 23 august, in același an. In fiecare an, la data de 4 iulie, este celebrata Crucea Roșie Romana, cea mai veche și mai…

- Sambata, 27 mai, a fost o zi importanta și plina de emoții in familia Roxanei Hulpe. Prezentatoarea de la PRO TV și-a botezat fetița, iar tatal ei, care este preot, a creștinat-o pe micuța.Roxana Hulpe a nascut la inceputul lunii februarie o fetița perfect sanatoasa. Sambata, 27 mai, a avut loc botezul…

- O postare despre corupția din sistemul de invațamant superior medical, facuta la un articol de pe pagina Universitații de Medicina și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara, care lauda eforturile instituției de invațamant superior de a recruta studenți straini, tocmai din Orientul Mijlociu, a dus la ștergerea…

- Roxana Hulpe iși va boteza in curand fetița. Prezentatoarea Știrilor Pro TV și Bogdan Radulescu, soțul ei care e fondator UNTOLD și Neversea, vor organiza evenimentul tocmai la Cluj. La trei luni de cand a devenit mama, Roxana Hulpe e mai implinita ca niciodata. Invitata recent in emisiunea lui Catalin…