- Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, a demisionat din funcție si ca s-a suspendat, pentru o perioada limitata, si din functia de presedinte al Organizatiei PSD Bucuresti. Firea a anunțat printr-o lunga postare pe pagina sa de Facebook ca a luat decizia de a demisiona:…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a anuntat vineri ca i-a prezentat premierului demisia din functie si ca s-a suspendat, pentru o perioada limitata, si din functia de presedinte al Organizatiei PSD Bucuresti. „Am decis, cu mare regret, dar hotarata si cu fruntea…

