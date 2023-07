Stiri pe aceeasi tema

- Profiturile nete ale principalelor spitale private din Romania au crescut de 2,5 ori in 2022, in vreme ce veniturile au crescut cu 11,8%, iar numarul de angajați - cu 3%, arata rezultatele financiare ale acestora, publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor și consultate de Libertatea.Afacerile celor…

- Afacerile cu caminele de batrani au explodat si se vor tripla in urmatorii 5 ani. Datele statistice arata ca afacerile firmelor cu cod CAEN 8730 (activitati ale caminelor de batrani și ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure) au trecut in 2022 de pragul de 200 de…

- Datele statistice arata ca afacerile firmelor cu cod CAEN 8730 (Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure) au trecut, anul trecut, de granita de 200 de milioane de lei, iar in perspectiva urmatorilor 5 ani, ar putea trece de…

- Afacerile cu caminele de batrani au ajuns sa reprezinte unul dintre business-urile cu cel mai mare potențial din Romania, pe fondul imbatranirii populației, potrivit unei analize realizate de Frames.

- Afacerile cu caminele de batrani au ajuns sa reprezinte unul dintre business-urile cu cel mai mare potențial din Romania. Pe fondul imbatranirii populației, in urmatorii ani ar putea sa iși tripleze cifra de afaceri, in contextul in care peste 1,7 milioane de romani, ,,decrețeii’’, vor ieși la pensie,…

- Caminele de batrani din Romania au intrat in atenția autoritaților, dupa scandalul ”azilele groazei”. Au fost luați in vizor și soliștii de opera Romeo și Julia Saleno, care ar deține un camin de batrani in Pipera și unde recent s-ar fi gasit mari nereguli. Iata prima declarație, exclusiv pentru Playtech…

- CEC Bank este prima banca din Romania care a lansat, inca din 2020, un flux de accesare 100% online a conturilor și serviciilor bancare. CITESTE SI Claudiu Cazacu, XTB: 'Fed decide in aceasta saptamana daca mai franeaza creditarea. Ce va face BNR' 12:24 10 Ministerul Finantelor prelungeste perioada…

- La 192,8 milioane de euro cifra de afaceri, PRO TV a facut 45,5 milioane de euro profit net, o marja de profit de 23%. Profitul PRO TV este egal cu al Antenelor, Kanal D și Digi, luate impreuna. Dupa un an in care televiziunile au vorbit zilnic despre bani – banii ministerelor, pensionarilor, bugetarilor,…