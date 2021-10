Camere video pe drumurile forestiere, pentru a limita furtul de lemne Amplasarea camerelor de luat vederi pe drumurile forestiere ar rezolva principalele trei probleme ale fondului forestier, considera deputatul Sebastian Ilie Suciu (AUR). In opinia sa, tripleta ar fi formata din exploatarea excesiva, cea neautorizata ori impadurirea insuficienta. „Atat de mult așteptata platforma SUMAL 2.0 nu rezolva problema furtului de lemne. Acest sistem electronic de urmarire a lemnului este doar o aplicație informatica care faciliteaza regulile deja instituite prin legislație. El nu conține și nu reprezinta logica sistemului de combatere a taierilor ilegale, deci nu combate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

