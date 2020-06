Stiri pe aceeasi tema

- In calitate de camera decizionala, Senatull a adoptat ieri cateva modificari la legea Educatiei nationale nr. 1/2011 prinn care invatamantul online este permis in perioada starii de urgenta si de asediu.

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc anunta ca a depus la Camera Deputatilor, ca prima Camera sesizata, cu solicitarea procedurii de urgenta, o initiativa legislativa de suspendare a proceselor pe durata starii de urgenta. Initiativa are in vedere completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara."Activitatea…

- Ministrul Afacerilor Interne Ion Marcel Vela a anuntat noi masuri in contextul starii de urgenta. Activitatea cabinetelor de medicina stomatologica se suspenda de duminica de la ora 22:00, fiind permise doar interventiile de urgenta. Activitatea mall-urilor se suspenda, cu exceptia…

- Ce inseamna decretarea „starii de urgenta” ? Cine preia puterea in Romania!Se poate suspenda temporar mass-media! Ordonanta de urgenta nr. 1/1999 „privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta” reglementeaza aceste masuri : Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE…

- „Pe durata starii de asediu și a starii de urgența, proporțional cu gravitatea situației ce a determinat instituirea acestora și numai daca este necesar, poate fi restrans exercițiul unor drepturi sau libertați fundamentale inscrise in Constituție, cu acordul ministrului justiției”, spune OUG menționata…

- Starea de asediu sau starea de urgenta se instituie de Presedintele Romaniei prin decret, contrasemnat de primul-ministru si publicat de indata in Monitorul Oficial al Romaniei, potrivit Constitutiei. Decretul de instituire a starii de asediu sau a starii de urgenta trebuie sa prevada: motivele care…

- In Romania pot fi dispuse, la nivel national si local, masuri cu caracter exceptional corespunzatoare unor situatii exceptionale: starea de alerta, situatia de urgenta, starea de urgenta si starea de asediu , potrivit legilor si Constitutiei.Starea de urgenta este reglementata de Constitutia Romaniei,…

- „Acum problema este mai serioasa. E discuția despre ședintele care au loc in momentul de fața la Parlament atat in comisii cat si in plen si cred ca trebuie sa dam dovada de responsabilitate, in momentul de fata nu exista o baza legislativa suficienta pentru a restrange activitatea unor instituții…